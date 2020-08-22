Ebru Şallı: Çok özledim melek kokulum

Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, zor günleri atlatmak için temmuz ayında eşi Uğur Akkuş, ile Bodrum'a geldi. Dönem dönem sosyal medya fotoğraflarıyla gündeme gelen Şallı, dün Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı duygusal paylaşımlarla dikkat çekti.



Şallı, oğlu Pars'ın yaptığı bileklikle çekilmiş fotoğrafının altına "Meleğim her gece ettiğim duayı kabul et, bekliyorum" notu düştü.



Eski manken oğluyla çekilmiş başka bir fotoğrafın altına ise "Çok özledim melek kokulum" yazdı.



GÖKALP VE DOĞU'YA UMUT OLDULAR