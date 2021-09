Ebru Şallı, oğlu Pars’ın doğum gününü kutladı: Bu melekle 9 yıl yaşadım

Erbu Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberiyle sarsılan Şallı, Pars'ın doğum gününü sosyal medyada kutladı. Her fırsatta oğluna özlemini dile getiren eski manken, Instagram'da Pars'ın fotoğraflarını paylaştı.

Ebru Şallı, fotoğrafların altına "Seni tarifsiz seviyorum Ponciğim. İyi ki doğdun meleğim benim. Doğum günün kutlu olsun! İyi ki seni doğurmuşum. Bana yaşattığın her şey için, mesajların ve işaretlerin için sana teşekkür ederim. Eşsiz kokun hep hücrelerimde benimle hep, her an meleğim. Tüm Türkiye şahit oldu meleklerde yaşar" notunu düştü.



