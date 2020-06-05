Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"İDARE EDİN BENİ"

Eski manken ve sunucu oğluyla fotoğrafının altına "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni" notunu düştü.





Şallı'nın "Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" için Rumi notu düştüğü sözler, Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait:



Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!

Dünle beraber gitti cancağzım,

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...



Mevlana Celaleddin Rumi

