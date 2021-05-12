Ebru Şallı: Tek maddelik evlilik sözleşmesi imzalattı

Manken Ebru Şallı, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Şallı, iş insanı eşi Uğur Akkuş'un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinin doğru olmadığını dile getirdi.



Konuyla ilgili konuşan Şallı, "Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana... Uğur'la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de 'Amerika'da aldı' diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın, ev almadı" dedi.



"UĞUR BANA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATTI"



2019'da dünyaevine girdiği eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını itiraf eden ünlü isim, şu şekilde konuştu: "Son yıllarda yapılan evliliklerde bir evlilik sözleşmesi oluyor. Bizim de bir evlilik sözleşmemiz var ama bu kendi aramızda. Yani herhangi bir resmi noterden imzalanmadı. Uğur bana tek maddelik bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Sadece tek madde var ama bunun ne olduğunu açıklayamıyorum sizlere maalesef. Çünkü 'Gizlilik sözleşmesi imzaladım' dermişim... Dediğim gibi bir evlilik sözleşmesi söz konusu. İmzaladım mı, imzaladım ama ne olduğunu o zaman da paylaşmamıştım. Şimdi de benim eşimle aramdaki güven söz konusu... Yani sadece aramızda kalan bir şey o. Dolayısıyla paylaşmamın doğru olmayacağını düşünüyorum. Aile arasında olan bir şey diyeyim ama net olarak söylediğimde evet; böyle bir sözleşme var, böyle bir sözleşme imzaladım, ikimizin arasında özel ve tek maddelik bir sözleşme..."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun