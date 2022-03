Ebru Şallı'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş bir süredir Türkiye'de bulunmuyor. 2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Uğur Akkuş'un 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği, ünlü çiftin bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika'ya yerleştikleri iddia edilmişti.

"BUNLARI UMURSAMIYORUZ"

Hakkındaki söylentileri yalanlayan Akkuş, "Şu zamana kadar 65 ülke gezdim, her sene dünyanın her yerine gidiyoruz. Her gittiğimizde böyle şeyler çıkıyor, hiç umursamıyoruz bunları. Son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil" demişti.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Tüm bu yaşananlara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı hakkında boşanma kararı aldığı iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldıran eski modelin bu hareketi de boşanma iddiasına destek olarak gösterildi.

2. Sayfa programında; Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan Şallı'nın, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öne sürüldü.



Boşanacakları söylense de Uğur Akkuş'ın önceki evliliğinden olan kızı Aden Su’nun 9'uncu doğum günü, yakın dostlarının katılımı ile kutlandı. Doğum günü partisine Akkuş ailesinin yanı sıra Ebru Şallı da katıldı.



"HEPİNİZİ SEVİYORUM"



Doğum günü pastasını Ebru şallı, Uğur Akkuş, Aden Su ve Emiralp birlikte kesti. Partide çekilen fotoğrafları, “Adenimiz”, “Hepinizi seviyorum”, “Sevimli beybiler” etiketiyle paylaşan Ebru Şallı, evliliğinde sorun olmadığı mesajını verdi.



EVLAT ACISI YAŞADI



Ebru Şallı'nın 2013 yılında boşandığı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl nisan ayında uzun süre mücadele ettiği lenfomaya yenilerek hayatını kaybetmişti.