Ebru Şallı'dan duygusal 23 Nisan paylaşımı: Hep kutladık hep

Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılını geçen hafta  lenfoma kanserinden kaybettiği oğlu Pars'ın görüntüleriyle kutladı.

23.04.2020 - 11:27

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Harun Tan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı (8) geçen hafta lenfoma kanserinden kaybeden ve son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için duygusal bir mesaj yayınladı.

23 NİSAN ÖZEL PROGRAMI


Şallı, 6 yıl önce kendi adını taşıyan programının 23 Nisan özel bölümünde ağıladığı oğlu Pars ile olan görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. 

Ebru Şallı videonun altına "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hep kutmadık" notu düştü.

"PONÇİĞİM BENİMLESİN HEP"

43 yaşındaki pilates eğitmeni oğlunun vefatının ardında “Ben hep yine annişinim senin... Ponçiğim benimlesin hep” paylaşımı yapmıştı. 

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