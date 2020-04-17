Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti (Lenfoma nedir?)

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.

Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defneldi.

HALSİZLİK VE KEMİK AĞRISI ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Şallı geçen yıl mayıs ayında oğlunun sağlık durumunu “Pars’ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından lenfoma teşhisi kondu, tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars’ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" sözleriyle açıklamıştı.



LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenfatik sistemde ortaya çıkan bir grup kan kanseridir. Hastalık, genellikle lenf bezlerinden ve bazen de herhangi bir organdan köken alan heterojen bir grup kanser türüdür. Lenf bezi kanserleri Hodgkin ve Hodgkin Dışı Lenfoma olmak üzere iki alt tiptir. Bunların da kendi içinde çok sayıda alt grupları bulunmaktadır. Genetik, immünsupresyon, çevresel faktörler, infeksiyöz ajanlar (viruslar, bakteriler) kimyasal ve fiziksel ajanlar, radyasyon, kemoterapi, kollajen doku hastalıkları, bağışıklık sistemi bozulması ve bağışıklık sistemi hastalıkları lenfoma gelişme riskini artırmaktadır.Lenf bezesinde büyüklük (boyun, koltuk altı, kasık vb), vücutta 38 derece ve üzerinde ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, ciltte kaşıntı, halsizlik, yorgunluk, düşkünlük ve tutulan organa ait herhangi bir belirti görülebilir.

AMAÇ KRONİK BİR HASTALIK HALİNE GELMESİ

Lenfoma tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir taraftan kanser tedavi edilirken diğer taraftan kanseri önleyici girişimler hayata geçirilmelidir. Lenfoma kür şansı olan yani tedavi sonrası tekrarlamayacak kanserlerden biridir. Güncel ilaç ve ışın tedavileri ile bazı lenfoma türlerinde %95’e kadar başarı sağlanabilir. Ağır seyreden bazı lenfomalarda ise kök hücre nakli ile yüksek başarı oranları sağlanabilir. Lenfoma tedavisinde dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmaların amacı lenfomanın tansiyon, şeker vb. kontrol edilebilen kronik bir hastalık haline gelmesidir.

EBRU ŞALLI KİMDİR?



Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Ebru Şallı 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. 1997 - 1998 yılları arasında Ozan Orhon’la evli kalan Ebru Şallı ikinci evliliğin 2002 yılında Harun Tan’la yaptı. Evlendikten sonra podyumları bırakan Ebru Şallı 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Bu evlilikten Beren ve Pars adında iki oğulları oldu. Şallı üçüncü evliliğini ise iki yıldır birlikte olduğu Uğur Akkuş ile yaptı, çift 2019 eylül ayında nikah masasına oturdu.