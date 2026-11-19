Ebru Yaşar ve Burhan Öçal COP31'de. "Bu güzel dünyayı korumamız lazım"
19.11.2026 08:34
COP31, 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Ebru Yaşar ve Burhan Öçal, COP31 İklim Zirvesi kapsamında sahne aldı. Yaşar, doğa için duyarlı olma çağrısı yaparken, Öçal da elektrik enerjisi tasarrufuna akustik konserle destek verdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda ( COP31 ), kültür ve sanat etkinlikleri de devam ediyor. Yeşil Bölge'deki iki amfitiyatroda Ebru Yaşar ve Burhan Öçal konser verdi.
Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahne alan Ebru Yaşar, COP31 vesilesiyle Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şarkılarını doğa için söylemek istediğini vurguladı.
Ebru Yaşar, dinleyicilere doğa için duyarlı olma çağrısı yaptı.
“BU AKŞAM DOĞA İÇİN SÖYLEYELİM”
Ebru Yaşar, şu sözlerle dinleyicilere duyarlı olma çağrısı yaptı:
“Bu akşam şarkılarımızı doğa için söyleyelim. Ufak bir değişiklik bize yeter. Mesela buradan çıktık, çöpümüzü elimizde taşıdık, yere atmadık. Eve gittik, ışığımızı kapattık. Yiyeceklerimizi israf etmeden yedik. Muslukları biraz daha idareli kullandık. Bunun hepimize faydası var. Yeter ki farkında olalım.”
Burhan Öçal'dan COP31'de elektrik enerjisi tasarrufuna akustik konserle destek verdi.
KONSERDE ELEKTRİKLİ ENSTRÜMAN KULLANILMADI
Küçük Amfitiyatro'da sahne alan vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, kendi adını taşıyan dörtlüsüyle (Burhan Öçal Quartet) geleneksel Türk müziğini cazla buluşturdu.
Enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen konserde elektrikli enstrüman kullanılmadı.
Kanun, çello, piyano ve Öçal'ın metal vurmalı çalgılarından oluşan performansta sesin dinleyicilere ulaştırılması için mikrofonlardan yararlanıldı.
Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Burhan Öçal, akustik müziğin çevre bilincine katkı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Akustik müzikle, ahşaptan yapılmış müzik enstrümanlarıyla çevrenin temizliğine ve korunmasına biraz katkımız olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki nesiller için çok hızlı bir şekilde insanları bilinçlendirip bu güzel dünyayı korumamız lazım. Umarım bu tür toplantıların güzel sonuçları olur" dedi.