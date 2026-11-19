KONSERDE ELEKTRİKLİ ENSTRÜMAN KULLANILMADI

Küçük Amfitiyatro'da sahne alan vurmalı çalgılar ustası Burhan Öçal, kendi adını taşıyan dörtlüsüyle (Burhan Öçal Quartet) geleneksel Türk müziğini cazla buluşturdu.

Enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen konserde elektrikli enstrüman kullanılmadı.

Kanun, çello, piyano ve Öçal'ın metal vurmalı çalgılarından oluşan performansta sesin dinleyicilere ulaştırılması için mikrofonlardan yararlanıldı.

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Burhan Öçal, akustik müziğin çevre bilincine katkı sağlayabileceğine dikkat çekerek, "Akustik müzikle, ahşaptan yapılmış müzik enstrümanlarıyla çevrenin temizliğine ve korunmasına biraz katkımız olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki nesiller için çok hızlı bir şekilde insanları bilinçlendirip bu güzel dünyayı korumamız lazım. Umarım bu tür toplantıların güzel sonuçları olur" dedi.