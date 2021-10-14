Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti bebek bekliyor

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti, geçtiğimiz haziran ayında sade bir nikahla dünya evine girmişti.

Oyuncu çiftten, hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiası ile gündeme gelen Ece Çeşmioğlu ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğu, Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Taner Ölmez, hafta başında eşinin fotoğrafını yayınlamış ve fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görülmüştü.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?



Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 doğumlu oyuncudur.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle başladı fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.



Çeşmioğlu, 29 Haziran 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlendi.



YER ALDIĞI DİZİLER



Çocuklar Duymasın (2002)



Çocuğun Var Derdin Var (2004)



Nehir (2005)



Gümüş (2005)



İki Aile (2006-2008)



Eyvah Halam (2008)



Firar (2011-2012)



Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013)



Yaz'ın Öyküsü (2015)



Kalbim Yangın Yeri (2016)



Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017)



Yüz Yüze (2017)



Yuvamdaki Düşman (2018)



Söz (2018-2019)



Tutunamayanlar (2020)



ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ



Ev (2009)



Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)



Geçen Yaz (2021)



ALDIĞI ÖDÜLLER



3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri - Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu



44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu