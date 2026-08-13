Ece Erken ile Emre Altuğ yıllar sonra bir araya geldi

O günden bugüne dostlukları devan eden ikilinin buluşmasından fotoğrafı Ece Erken paylaştı. Sunucu, paylaşımına “23 yıl geçmiş” notunu düştü.

Erken ile Altuğ'un yıllar önceki ve bugünkü pozuna “Hiç değişmemişsiniz”, “Hala liseli oynayabilirsiniz", “Maşallah size”, “İkiniz de ne güzel yaş aldınız” gibi yorumlar geldi.