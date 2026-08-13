Ece Erken ile Emre Altuğ yıllar sonra bir araya geldi
13.08.2026 16:48
Lise Defteri dizisinde başrolleri Ece Erken, Emre Altuğ, Arda Kural ve Selin Demiratar paylaşmıştı.
Seneler önce Lise Defteri adlı dizide rol alan Ece Erken ile Emre Altuğ, Çeşme'de bir araya geldi. Buluşmada çekilen fotoğrafı Erken paylaştı.
Şimdilerde tatilin tadını çıkaran sunucu Ece Erken, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Erken, 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Lise Defteri adlı dizide birlikte rol aldığı arkadaşı Emre Altuğ ile bir araya geldi.
Bir döneme damga vuran dizide Kerim ve Nil karakterlerine hayat veren Ece Erken ile Emre Altuğ, seneler sonra Çeşme'de yan yana geldi.
Ece Erken'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
O günden bugüne dostlukları devan eden ikilinin buluşmasından fotoğrafı Ece Erken paylaştı. Sunucu, paylaşımına “23 yıl geçmiş” notunu düştü.
Erken ile Altuğ'un yıllar önceki ve bugünkü pozuna “Hiç değişmemişsiniz”, “Hala liseli oynayabilirsiniz", “Maşallah size”, “İkiniz de ne güzel yaş aldınız” gibi yorumlar geldi.