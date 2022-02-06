Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun YouTube söyleşisi ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun geçen yıl eşi Ece Erken’in YouTube kanalında verdiği söyleşi ortaya çıktı. Görüntüler, Mahmutyazıcıoğlu’nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haberler 06.02.2022 - 15:32

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun YouTube söyleşisi ortaya çıktı

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den veda mesajı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den veda mesajı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Memleketi Rize'de toprağa verilen eski Beşiktaş yöneticisinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" sözleriyle hafızalara kazındı. 

olayı sonrası, Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler yeniden gündeme geldi. 

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in "Beni tanıdığın için pişman mısın?" sorusuna, "Geç tanıştığıma" yanıtını verdi.

Yaklaşık bir yıl önceki röportaj sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. 

Ece Erken, cenazede eşinin tabutu başında gözyaşı döktü.  Ece Erken, cenazede eşinin tabutu başında gözyaşı döktü. 

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.  Cinayet sonrası açılan soruşturma kapsamında 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor. 

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