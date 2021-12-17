Ece Mumay ve Mustafa İpekçioğlu Kral Pop Akustik için Adını Sen Koy düeti

Youtube'de milyonlar izlenen performanslara imza atan Kral Pop Akustik Programında, Ece Mumay ve Mustafa İpekçioğlu’ndan muhteşem bir düet çalışması izleyenlerle buluşuyor.



Ece Mumay ve Mustafa İpekçioğlu Kral Pop Akustik Programında Adını Sen Koy isimli unutulmaz eseri seslendirdi.



Sözleri müziği ise Müslüm Gürses'e ait olan Adını Sen Koy isimli şarkıyı kendilerine has tarzlarıyla yorumlayan Ece Mumay Ve Mustafa İpekçioğlu’nun bu performansı ve daha fazlası Kral Müzik Youtube Kanalında...