Pop müziğin genç ismi Ece Mumay yeni single öncesi Cumartesi TRT Müzik'teki Genç Sahne programına katıldı. Söz ve bestesi kendisine ait olan sevilen parçalarının yanısıra, Zülfü Livaneli ve Sezen Aksu’nun da aralarında bulunduğu çeşitli sanatçıların bestelerini yorumlayan 20 yaşındaki genç popçu Ece Mumay, 70 dakika ekranda kaldı. Bu sürede kendi orkestrasıyla 15 şarkıyı canlı yorumlayan genç popçu, yeni single öncesi dikkatleri üzerinde topladı.

"HARIL HARIL ÇALIŞIYORUZ"

Ece Mumay, ilk albümü Odamdan'dan sonra geçen yaz, söz ve bestesi kendisine ait Dark In Night adlı İngilizce parçasınının yanısıra, Tuna Kiremitçi’yle birlikte Yalnızlığıma ver adlı parçayı yayınladı. Genç popçu Ece Mumay, "Sürpriz" diye nitelediği yeni single’ıyla ilgili olarak, “Yaklaşık bir aydır yeniden stüdyodayım. Çok sevilen, çok saygın bir sanatçımızın çok güzel bir parçasını yeniden yorumluyorum. Tüm ekiple birlikte harıl harıl çalışıyoruz. Önümüzdeki ayın ortalarında yayınlamış olacağız" dedi.

Odamdan albümünün yayınlandığı Şubat 2018’den beri yurtiçi ve yırtdışında sahne ve konser çalışmalarını konservatuvar öğrenimine ara vermeden sürdüren Ece Mumay, TRT Müzik’teki canlı performansıyla ilgili olarak şunları söyledi:



16 YAŞINDA İLK CANLI PERFORMANS



“TRT’nin müzik yaşamımda önemli bir yeri var. İlk canlı yayınımı da daha 16 yaşındayken TRT’de gerçekleştirmiştim. YouTube’daki ciddi performansımdan sonra beni ilk olarak TRT gündeme getirmiş, canlı yayına davet etmişti. Bu nedenle yapımcısından kameramanına kadar tüm TRT çalışanlarına teşekkür borçluyum. Bu gece de çok içime sinen, çok keyif aldığım, adeta moral depoladığım bir gece yaşadım. Orkestramla birlikte tam 70 dakika ara vermeden çaldık, söyledik.”



ECE MUMAY KİMDİR?



Müziğe 8 yaşında gitar çalarak başlayan Ece Mumay, digital platformlarda Türkiye’nin en çok izlenen isimlerinden biri. Söz ve bestesi kendine ait parçaların yanısıra, yorumladığı parçalarla 150 milyon izlenmesi olan genç popçu, yurtdışında da ilgiyle izleniyor. Azerbaycan’da geniş bir hayran kitlesi olan Ece Mumay, İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor. Ece Mumay İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü’nde 3. Sınıf öğrencisi.