Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş ile ekranlara dönen Ece Uslu canlandırdığı karakter hakkında konuştu. Uslu “Cahide, kasabalı ve yokluktan gelmiş biri. Daha sonra eşi ölüyor, 3 tane çocuğu var. Sonrasında bir takım olaylar gelişiyor ve hiç suçu yokken, 23 sene hapis yatıyor. Cahide aslında zorluklarla mücadele eden, güçlü bir karakter. Bence bu akşam izleyiciyi çok heyecanlı, entrika dolu bir iş bekliyor.”

İzmir’de doğan Ece Uslu, dizinin çekimleri için Urla’da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve duygularını şöyle ifade etti:

“Çok uzun zamandır bu taraflara bir geri dönüş isteğim vardı ama maalesef bu taraflarda proje çıkmadı karşıma. Urla denince zaten acayip heyecanlandım ve bir İzmir’li olarak burada olmaktan çok mutluyum.”