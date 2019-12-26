Ed Sheeran müziğe ve sosyal medyaya ara verdi

Mart 2017’de başlayan konser maratonuyla U2’nun rekorunu kırarak tüm zamanların en çok gişe yapan ve en fazla bilet satılan turnesine imza atan; ekonomi dergisi Forbes'un verilerine göre 2019'da 110 milyon dolar gelirle en çok kazanan müzisyenler listeside 3. sırada yer alan Ed Sheeran, ara vermeye ihtiyacı olduğunu açıkladı.

"DIVIDE HAYATIMI BİRÇOK YÖNDE DEĞİŞTİRDİ"

Eşi Cherry Seaborn ile Ipswich Town Wycombe Wanderers maçını izleyen Ed Sheeran yeni saç stiliyle dikkat çekti

28 yaşındaki şarkıcı müziğe ve sosyal medyaya ara verdiğini dün öğlen saatlerinde Instagram hesabında şu sözlerle duyurdu:



Divide albümüyle başlayan günler ve turneler hayatımı birçok yönde değiştirdi. Şimdiyse biraz daha gezme ve görme vakti. 2017'den beri durmadan çalışıyorum ve yeniden okuyup yazabilmem için biraz sosyal medyadan uzak kalacağıl, sonra da döneceğim. Hayranlarıma yeni müziklerle geleceğimin sözünü veriyorum. Sizleri seviyorum.



Ed Sheeran'ın mini köyünün değeri 3.7 milyon sterlin olarak gösteriliyor

Ed Sheeran'ın dinlenmek için, 2012’den itibaren yatırım yaptığı İngiltere’deki Framlingham kasabasını tercih edeceği tahmin ediliyor. Burada 4 ev satın alan İngiliz şarkıcının; bölgeye ayrıca bir pub, yüzme havuzu ve şapel de yaptırdığı biliniyor.