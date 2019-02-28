Son dönemin dünya çapında en popler şarkıcılarından Ed Sheeran’ın Cherry Seaborn ile gizlice evlendiği iddia edildi.



The Sun gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki İngiliz şarkıcıyla 26 yaşındaki sevgilisi İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki evlerinde Aralık 2018’de evlendi.



Çift, 40 kadar arkadaşı ve aile üyeleriyle bir kutlama yaptı.



Gazete, “Ed Noel’den birkaç gün önce evlendi. Çok sessiz bir törendi. Nilkahta Ed’in eski okul arkadaşları, sınırlı ayıda aile üyesi ve peder yer aldı” ifadesiyle düğün haberini duyurdu.

Çiftin yazın büyük bir kutlama düzenleyeceği iddia edildi.



Sheeran ve Seaborn Ocak 2018’de nişanlanmıştı. Suffolk'ta aynı ilkokula giden ikilinin yolları 2015 yılında tekrar kesişmişti. Profesyonel olarak buz hokeyi oynadığı bilinen Seaborn'ün iki şampiyonluğu var.