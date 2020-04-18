Eda Taşpınar: Yorumlara kapalıyım

Eda Taşpınar, Etiler’de bir market girişi objektiflere takıldı. Maskesi ve eldivenleriyle corona virüs tedbirlerine uyan Eda Taşpınar, muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Son günlerde zamanının çoğunu kitap okuyarak ve heykeltraş yaparak geçirdiğini söyleyen Taşpınar, geçtiğimiz günlerde kendi evinin çatısında bikini ile güneşlenmesi sorulunca kahkaha attı.

Eda Taşpınar, "Biliyorsunuz ben güneşi çok seviyorum. O yüzden hava güzelken güneşlenmek istedim" dedi.

Sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler sorulunca ise 40 yaşındaki ünlü isim, "Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü, hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

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