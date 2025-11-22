Edirne'deki Muradiye Mevlevihanesi ayağa kaldırılıyor

Mevlevihanenin hizmete girmesinin kente değer katacağını belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, “II. Murat'ın rüyasında görerek inşa ettirdiği, 500 yıl Edirne’ye ve Balkanlar'a hizmet eden Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları sürüyor. Kentimizin güzel bir eserini daha ayağa kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Sezer'e inceleme ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de eşlik etti.

15'İNCİ YÜZYILDA YAPILDI

Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından 15'inci yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu. Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.