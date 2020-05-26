Ediz Hun: Soğuk havalarda annem ve babam keşke bursa olsa derim

Yeşilçam döneminin en özel oyuncularından Ediz Hun, "O Anın Hikayesi"nde NTV Haber Spikeri Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Hun, anne babasından çocukluk yıllarına, aile hayatından Yeşilçam dönemine ve yeni projelerine kadar birçok detayı anlattı.

26.05.2020 - 13:27

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Ediz Hun: Hayata yeniden gelsem bilim adamı olmak isterdim

Ediz Hun: Hayata yeniden gelsem bilim adamı olmak isterdim

Ediz Hun, 129 film ve sayısız başarı sığdırdığı meslek hayatının yanı sıra az bilinen çocukluğundan ve aile hayatından samimi anektodlar paylaştı.

1935'te annesi Neşvet Hun'un, Felsefe öğretmeni olarak görev yaptığı İzmir Kız Lisesi'ni ziyaret eden Atatürk ile çektirdiği fotoğtafını paylaşan Ediz Hun, annesini şu sözlerle anlattı: “Annem Atatürk'ten sıkça bahseder 'Tatlı dilli, nur yüzlü, keskin bakışlı ve mütevazi bir beydi' derdi. Gençlik yıllarımda kızgınlık gösterdiğimde annem 'Oğlum hiç kızma, sev ve affet' derdi. Annem sınıfa girerken bile kapıyı çalarmış, öğrencileri onu çok sever, şiirler yazardı”.

Ediz Hun, kendisi için büyük anlamlar taşıyan bir anı defterini ilk kez gün yüzüne çıkardı. Makine Mühendisi babası Adnan Hun'un oğlu Ediz'in büyüme süreciyle ilgili her şeyi kaydettiği defterin sayfalarını açan usta oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Babasının kendisiyle ilgili fotoğrafları ve yazıları topladığı defteri hala saklayan Ediz Hun, "Soğuk ve fırtınalı havalarda annem ve babam keşke bursa olsa derim" diyerek gençlere anne babalarını sevmelerini ve saymalarını tavsiye etti.

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