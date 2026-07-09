Efsane şarkıcı Bonnie Tyler 75 yaşında yaşamını yitirdi

1980'li yıllara damga vuran "Total Eclipse of the Heart" şarkısıyla tanınan Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tyler'ın Portekiz 'de tedavi gördüğü hastanede mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bonnie'nin ailesi ve ekibi, Bonnie'nin dün gece tedavi gördüğü hastanede beklenmedik şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyor. Bu zor dönemde aile mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAĞIRSAK AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Tyler, geçen ay bağırsak delinmesi nedeniyle acil ameliyata alınmış ve tedavi sürecinde bir süre doktorlar tarafından uyutulmuştu.

İlk açıklamalarda ameliyatın başarılı geçtiği belirtilse de sağlık durumunun daha sonra kötüleştiği ve solunum cihazına bağlandığı açıklanmıştı.

Komadan çıkarıldığı duyurulmasına rağmen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmiş, bu nedenle yaz aylarında planlanan konserleri de iptal edilmişti.

MÜZİK KARİYERİNE UNUTULMAZ HİTLER DAMGA VURDU

1951 yılında Galler'de Gaynor Hopkins adıyla dünyaya gelen Bonnie Tyler, 1977'de yayımladığı "It's a Heartache" ile uluslararası başarı yakaladı.

Sanatçının kariyerindeki en büyük çıkış ise 1983 yılında söz yazarı Jim Steinman imzasını taşıyan "Total Eclipse of the HeartTotal Eclipse of the Heart" ile geldi. Şarkı, dünya genelinde büyük başarı elde ederek Tyler'ın kariyerinin simgesi haline geldi.

Tyler ve Steinman, bir yıl sonra 1984 yapımı Footloose filminin müziklerinde yer alan "Holding Out for a Hero" için yeniden birlikte çalıştı. Şarkı da kısa sürede uluslararası hitler arasına girdi.

Tyler, 2013 yılında Birleşik Krallık'ı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmişti.