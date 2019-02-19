Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti.

Fransız Closer dergisi, 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Chanel acı haberi doğruladı.

10 Eylül 1933'te Almanya’nın Hamburg kentinde doğan Karl Otto Lagerfeldt, reklam açısından daha uygun olduğu için soyadındaki 't'yi attı. 14 yaşında Paris’e giden Lagerfeld, 17 yaşında Perre Balmain ile çalışmaya başladı. Bir ceket tasarımının onu başarıya ulaştırdığı bir yarışma sonrası Jean Patou ile bir dönem çalıştı. Serbest olarak çalışarak Krizia, Charles Jourdan ve Valentino’ya tasarımlar yaptı.

26 yaşında Paris’ten ayrılarak İtalya’ya gidip eğitim aldı. Üç yıl sonra moda dünyasına dönerek Fendi'ye tasarım danışmanı oldu. 1983'te Chanel'de çalışmaya başladı, 1993'te Chanel'den ayrılan tasarımcının yerine geçerek şimdiki pozisyonuna sahip oldu.

GENÇ YAŞTA SAÇLARINI BEYAZLATTI

Dört dil bilen Lagerfeld, hobi olarak fotoğraf çekiyor ve resim yapıyordu. Antika koleksiyonculuğu da yapan ünlü modacı, genç yaşta saçlarını talk pudrası yardımıyla beyaz göstermeye başladı. Sebebi, ilerleyen yıllarda insanlar saçlarının beyazlamaya, kendisinin de yaşlanmaya başladığının fark edilmemesini istemesi.

Modanın 'kara gözlüklü adamı' Karl Lagerfeld ve ünlü kedisi Choupette.

KEDİSİ YILDA 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Karl Lagerfeld'in kendisi kadar ünlü 8 yaşındaki Birman cinsi kedisi Choupette, bir dönem kazancı ile gündeme gelmişti. Kendisine ait sosyal medya hesabı bulunan ve milyonlarca hayranı olan Choupette, bir yılda 3 milyon euro (18.4 milyon TL) kazanıyordu.



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