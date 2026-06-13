Ege ve Akdeniz'in birleştiği yer. Knidos Ören Yeri yenilendi

Muğla 'nın Datça ilçesinde kuruluşu 4 bin yıl öncesine uzanan Knidos Ören Yeri’nde yürütülen çevre düzenleme çalışmalarıyla otopark kapasitesi artırılarak yoğunluk kaynaklı sorunlar giderildi, denizle temas eden alanlardaki fiziki tahribat önlenip iyileştirildi ve yeni gezi güzergahları oluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Knidos Ören Yeri’ndeki çalışmalar, ilgili kurul onaylı proje doğrultusunda yürütülüyor. Proje, 2026 yılı itibarıyla tamamlanarak geçici kabulü yapıldı. Selçuk Üniversitesi'yle birlikte yürütülen çalışmalar 2012 yılından beri Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi tarafından sürdürülüyor.

Antik kentin doğal ve arkeolojik bütünlüğünü gözeten düzenlemelerle hem mevcut yapının korunması hem de alanın daha düzenli ve kontrollü bir şekilde deneyimlenmesi hedefleniyor.