Ege'nin meşhur tatlısı Şambali nasıl yapılır, malzemeleri neler?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada dün akşam, Ege mutfağından yemekler yapıldı.

Özellikle şambali tatlısının yapılışı seyirciler tarafından merak edildi.

ŞAMBALİ TATLISI MALZEMELERİ

500 gram irmik

1 su bardağı yoğurt



1 su bardağı toz şeker



1 çay kaşığı karbonat



Yarım su bardağı un



1 paket vanilya



4 su bardağı şeker



4 su bardağı su



10 damla limon



ŞAMBALİ TATLISI NASIL YAPILIR?



4 su bardağı toz şeker ile 3.5 su bardağı suyu bir tencereye alın ve şerbeti yapmaya başlayın.



Şerbet kaynamaya başlayınca içerisine 5-6 damla limon suyu sıkın ardından 5 dakika kaynatıp, atını kapatın.



İrmik, toz şeker, vanilya ve unu bir karıştırma kabına alıp karıştırın. Tam ortasında bir çukur açıp, karbonatı koyarak üzerine 5-6 damla limon sıkın.



Üzerine yoğurt ve 2 su bardağı suyu ekleyip, homojen bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin.



Bir fırın tepsisinin dibine fırça yardımı ile önce tereyağını daha sonra pekmezi sürün ve üzerine irmik serpin.



Karışımı döküp, eşit kalınlıkta olacak şekilde yayın ve hamur karışımının üzerine tekrar pekmez sürüp irmik serpiştirin.

Bıçakla çizgi atıp, üzerini fıstık ya da bademle süsleyin ve 200 derece fırında 1 saate yakın pişirin.