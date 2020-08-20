Ege'nin sevilen lezzeti kabak çiçeği dolması (Kabak çiçeği dolması tarifi)

Kabak çiçeği dolması Ege bölgesinde ve Girit'te çok sevilerek yenen bir dolma çeşididir.

Genellikle zeytinyağlı olarak hazırlanan kabak çiçeği dolmasının kıymalısı da yapılabiliyor.







KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ







Gerekli malzemeler

- 30 adet kabak çiçeği



- 2 adet orta boy kuru soğan



- 1 çay bardağı zeytinyağı



- 1 adet orta boy domates



- 1,5 su bardağı pirinç



- 1/2 su bardağı sıcak su



- 1/4 demet dereotu



- 1 tatlı kaşığı kuru nane



- 1 çay kaşığı tuz



- 1/2 çay kaşığı tane karabiber

Yapılışı

- Kuru soğanlar küp küp doğranır. Dometesler rendelenir ve ardından dereotunun yaprakları ince ince kıyılır.

- Sonrasında kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımlar tek tek çıkarılır.



- Zeytinyağı geniş bir tencerede ısıtıldıktan sonra kuru soğanlar dirilikleri gidene kadar kavrulur.

- Pirinçler yıkanılıp fazla olan suyu süzüldükten sonra tencereye alınır ve şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavrulur.

- Rendelenmiş domates, taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte su çekene kadar pişirilir.

- Yemeğin çekmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlanır.

- Hazırlanılan dolma harcından azar azar alınarak çiçeklerin iç kısımları doldurulur. Çiçekler, üst kısımlarından içe doğru katlanıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirilir.



- Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su eklenir ve ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, tencerin kapağı kapalı bir şekilde pişilirilir.