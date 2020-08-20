Ege'nin sevilen lezzeti kabak çiçeği dolması (Kabak çiçeği dolması tarifi)

ntv.com.tr 20.08.2020 - 09:52
Kabak çiçeği dolması Ege bölgesinde ve Girit'te çok sevilerek yenen bir dolma çeşididir.
Genellikle zeytinyağlı olarak hazırlanan kabak çiçeği dolmasının kıymalısı da yapılabiliyor.
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ
Gerekli malzemeler
- 30 adet kabak çiçeği
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet orta boy domates
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1/2 su bardağı sıcak su
- 1/4 demet dereotu
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı tane karabiber
Yapılışı
- Kuru soğanlar küp küp doğranır. Dometesler rendelenir ve ardından dereotunun yaprakları ince ince kıyılır.
- Sonrasında kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımlar tek tek çıkarılır.
- Zeytinyağı geniş bir tencerede ısıtıldıktan sonra kuru soğanlar dirilikleri gidene kadar kavrulur.
- Pirinçler yıkanılıp fazla olan suyu süzüldükten sonra tencereye alınır ve şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavrulur.
- Rendelenmiş domates, taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte su çekene kadar pişirilir.
- Yemeğin çekmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlanır.
- Hazırlanılan dolma harcından azar azar alınarak çiçeklerin iç kısımları doldurulur. Çiçekler, üst kısımlarından içe doğru katlanıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirilir.
- Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su eklenir ve ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, tencerin kapağı kapalı bir şekilde pişilirilir.