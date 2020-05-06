Ege'nin yemekleri corona virüs sürecinde ev hanımlarının elinde lezzetleniyor

Zeytinyağlı sebze yemekleriyle öne çıkan İzmir'de bu ramazan, corona virüs (Kovid-19) salgını yüzünden restoranların kapanmasıyla evde yapılan yemeklere ilgi arttı. Ege mutfağı, ramazan ayında iftar sofraları için hafif ve leziz yemekleriyle bir adım öne çıkıyor.



Zeytinyağlı sebze yemekleriyle bilinen Ege mutfağının ramazana özel yemeklerinin başında enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi tatlar geliyor.

Bu yıl dünya genelinde toplumların sağlığını önemli ölçüde tehdit eden yeni tip corona virüs nedeniyle lokantaların kapanması ramazan ayında vatandaşları ev yemeklerine yönlendirdi. Salgın nedeniyle "Evde kal Türkiye" çağrılarına uyan İzmirli ev hanımları da bu kapsamda birbirinden lezzetli yemekleri iftara yetiştirmek için hummalı çalışmalar yürütüyor.



UNUTULAN LEZZETLER HATIRLANDI



Evde vakit bolluğunun da etkisiyle unutulmaya yüz tutmuş yemekleri hazırlama imkanı bulan kadınlar, ramazan pidesinden ana yemeklere, şerbetlerden şambali, İzmir lokması, akaşı gibi tatlılara kadar birçok lezzeti iftara yetiştirme imkanı buluyor.

Bu dönemde insanların ev yemeklerine yöneldiğini ifade eden uzmanlar artık ramazan sofralarında evde hazırlanan yemeklerin baş göstermeye başladığını anlattı. Zeytinyağlı yemeklerin sağlık açısından da önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, "Corona virüs nedeniyle insanların dışarıdaki yemek alışkanlıklarının ortadan kalkması, kadınların daha çok mutfağa zaman ayırmasına neden oldu. Bu sayede özellikle hastalıktan korunmak amacıyla bağışıklığı arttırmak için sebze ağırlıklı olmak üzere tencere yemeklerine önem vermeye başladık. Kültürümüzden gelen tencere yemeklerini beslenmemizde kullanmamızın sağlığımız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" diyor.

Uzmanlara göre; "Ramazanda özellikle Ege bölgesinde heybeli çorba başta olmak üzere yoğurtlu çorbalar hem serinletici olması hem de mideyi tok tutması açısından tercih ediliyor. Bunun yanında güveçte pişen et yemekleri hem sağlık açısından hem tok tutmasından dolayı tercih ediliyor. Yine tencere yemekleri olarak bildiğimiz sebzelerle yapılan patlıcanın ağırlıklı olarak kullanıldığı yemekler Ege de yine yaygın olarak yapılıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi pideyi de bu dönemde rahatlıkla evde yapabiliyoruz. Ev yapımı ramazan şerbeti ve limonata da çok tercih edilen içecekler arasında yer almakta. Evde yaptığımız tatlıları da iftarın ardından rahatlıkla tüketiyoruz"