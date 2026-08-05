Eğlence sektörünün devleri arasındaki anlaşma tarihte bir ilke imza atıyor

TikTok ve Walt Disney şirketleri yaptıkları açıklamada, TikTok içerik üreticilerinin Disney'in filmlerinden ve TV şovlarından karakterleri ve sahneleri kısa videolarında kullanmalarına izin verecek bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Bu gelişme, popüler bir sosyal medya uygulaması ile geleneksel bir medya şirketi arasında yapılan türünün ilk anlaşması olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma kapsamında seçilmiş videolar TikTok'ta ve Disney+ platformlarında yayınlanacak. Videolar, telefondan dikey video formatındaki içerikleri yoğun olarak izleyen genç izleyicileri hedefleyen "Verts" sekmesi altında Disney+'ta görünecek. Böylece TikTok, ilk kez videolarının başka bir platformda gösterilmesine izin verecek.

Şirketlerin açıklamasına göre TikTok, içerik üreticilerine Pixar, Marvel, Star Wars ve FX gibi markalardan yüzlerce Disney filmi ve dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesine erişim imkanı sunacak.

Eğlence devleri, pilot programın önümüzdeki aylarda ABD'de başlayacağını ve diğer pazarlara da yayılmasının planlandığını belirtirken anlaşmanın mali şartları henüz açıklanmadı.

Disney+ ve diğer yayın hizmetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla büyüyen bir format olan dikey video içeriklerini benimsemeye başlıyor. Paramount+ ve Comcast'in sahibi olduğu Peacock dikey formatta diziler yayınlamaya başlarken, Netflix ise TikTok'taki kısa videoların tarzını anımsatan klipleri izleyicilerine sunuyor.

Disney+'a yeni içerik sağlamanın yanı sıra, TikTok ile yapılan anlaşma şirketin yayın hizmetine daha fazla izleyici çekmesine de yardımcı olabilir.

TikTok verilerine göre, platform kullanıcıları geçen yıl ortalama olarak her gün filmler ve dizilerle ilgili 6,5 milyon civarında paylaşım yaptı. Bir ankete katılan izleyicilerin neredeyse yarısı, TikTok içerikleri aracılığıyla keşfettikleri film veya dizileri izlediklerini söyledi.

Disney'in pazarlama ve marka sorumlusu Asad Ayaz, "En iyi hikaye anlatıcıları öncelikle hayranlardır," diye belirtirken, "Bu iş birliği, anlattığımız hikayeler ile bu hikayelerin ilham verdiği yaratıcılık arasında yeni bir köprü kuruyor." diyerek de sözlerine eklemede bulundu.