Ekonomi yorumcusu canlı yayın sırasında oğlu odasına girince zor anlar yaşadı

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü Kıdemli Ortağı Jacob Funk Kirkegaard'ın konuk olduğu Bloomberg yayını sırasında, oğlu çalışma odasına girince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.



Jacob Funk Kirkegaard bir yandan kameraya dil çıkarıp el sallayan oğluna engel olmaya çalışırken bir yandan da yayına devam etti.



İzleyenleri gülümseten o anlar sosyal medyada viral oldu. İşte o anlar...

https://twitter.com/daniel_mcdowell/status/1450786284432236555?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450786284432236555%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftr.sputniknews.com%2F20211021%2Fekonomi-uzerine-konustugu-canli-yayin-sirasinda-odasina-giren-oglu-ile-zor-anlar-yasadi-1050027091.html