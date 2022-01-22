El Chapo'nun çok eşli olduğu ortaya çıktı

El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro'nun (32) aslında Meksikalı uyuşturucu baronunun resmen eşi olmadığı iddia edildi. Eski güzellik kraliçesi hakkında yazılan bir kitaba göre; Joaquin Guzman ile Aispuro Temmuz 2007'de ilahi kanunanla evlendi. Bu nedenle cezaevindeki kartel lideri resmi olarak hala ilk eşi Alejandrina Salazar ile evli.

Uyuşturucu baronunun farklı kadınlardan 9 çocuğu var

Yasal soruna rağmen Guzman'ın Meksika'nın Sinaloa kentinde bir rahibe, kendisi ve Aispuro için bir düğün düzenlemesi amacıyla rüşvet verdiği ortaya çıktı. Aispuro kutlamanın ailelerin katıldığı küçük bir etkinlik olduğunu iddia etse bile kitapta anlatılanlara göre düğün muazzamdı.

Emma Coronel Aispuro evlendiğinde 18 yaşındaydı

Guzman, sosyal hizmet görevlisi ilk eşi Alejandrina Salazar ile 1977'de evlendi ve çiftin, beş çocukları oldu. Guzman, son eşi Aispuro ile 2007'de evlenri ve çiftin 10 yaşında ikiz kızları var. Aispuro, ABD'de müebbet hapis cezası çeken Guzman'ın karteline yardım etmekten üç yıl hapis cezası aldı. Ancak Meksika'da çok eşlilik yasak olduğu için iki ile beş yıl daha ceza alması gündemde.

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