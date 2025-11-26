"El Cxuce" tango topluluğu ilk kez İstanbul'a geliyor

Dünyanın en iyi Escenario dansçılarından oluşan El Cxuce ekibi, sahnedeki performanslarıyla izleyenleri Arjantin'in kalbine götürüyor. Gecede Türkiye'nin en önemli tango çiftleri de bu gösteriye eşlik edecek.

Böylece sahnede hem Arjantin’in sokaklarından gelen büyü hem de Türkiye’nin güçlü tango enerjisi buluşacak. Dans, müzik ve sahne ışıklarının uyumuyla hazırlanan gösteride, Buenos Aires’in sokaklarından İstanbul’un kalbine uzanan bir hikaye anlatılacak.

El Cxuce topluluğunun gösterisi, 14 Aralık Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşacak.