Gaziantep'te 50 yıldır baba mesleğini sürdürüyor: ''Türkiye'de ve dünyada büyük çığır açtık''

Çocuk yaşlarda çalgı yapım işine merak salan ve henüz 5 yaşındayken babasının iş yerine gidip gelen ve ilkokula başladıktan sonra kentin tanınan ustalarından olan babasının yanında mesleğe ilk adımını atan 60 yaşındaki Mehmet Hayri Yonka, babasıyla birlikte uzun yıllar def, saz, ud, keman ve davul gibi çeşitli müzik aletleri üretti.

Babası vefat edene kadar babasıyla birlikte müzik aletleri üreten ve babası vefat ettikten sonra da mesleği sürdürmeye devam eden Yonka, Şahinbey ilçesinin Bey Mahallesi'ndeki atölyesinde binbir emek ve zahmetle ürettiği müzik aletlerini, Türkiye'deki müşterilerinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesindeki müşterilerine de gönderiyor.

Daha çok davul, darbuka ve def olarak bilinen müzik aletlerini yapan Yonka, müşterilerinin taleplerini karşıladığı atölyesinde imalatın yanı sıra tamir ve bakım da yapıyor.