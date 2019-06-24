Elçin Sangu: Evlilik, hamilelik her şeyi konuşuyoruz

Hazal Kaya, Elçin Sangu ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki akşam Yeniköy’de akşam yemeği yedi. Gece geç saatlere kadar mekanda oturan ve sohbet eden arkadaşlar mekanı ayrı ayrı terk etti.

İlk önce Yıldız Çağrı Atiksoy Atiksoy ayrılırken arkasından Elçin Sangu ve sevgilisi Yunuz Özdiken çıkış yaptı.



Gazetecilerin sorularını kısa cevaplarla geçiştiren Sangu akşam ile ilgili “Biz zaten her gün birbirimizle konuşuyoruz. Evlilik, hamilelik her şeyi konuşuyoruz“ dedi.



Yaklaşık üç aylık hamile olan güzel oyuncu Hazal Kaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak arabasına binerek evinin yolunu tuttu.