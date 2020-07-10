Elçin Sangu'nun İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk kare

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi İyi Günde Kötü Günde, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin hazırlıkları ise tüm hızıyla devam ediyor.



Şimdiden büyük ilgi uyandıran diziden ilk kare; İyi Günde Kötü Günde’nin Leyla’sı Elçin Sangu’dan geldi.



Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği, senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı İyi Günde Kötü Günde; güçlü isimleri, sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezonda Star’da olacak.

Sangu'nun yıldızı daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle parlamıştı.