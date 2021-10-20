Elit İşcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı 'Hamlet' dizisi bir dijital medya platformunda yayınlanmaya başladı. Hamlet'in sokak afişlerinde, orijinal afişte yarı çıplak olan Elit İşcan’ın üzerine örtü eklendi. Peki, Elit İşcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 20.10.2021 - 14:44

Elit İşcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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ELİT İŞCAN KİMDİR?

Elit İşcan, 12 Ocak 1994 yılında, İstanbul'da doğdu. Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı 'Bilge Gezici' karakteriyle ün kazanan İşcan, Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir.

İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda 'Beş Vakit' filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. 'Küçük Kadınlar' dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

2008'de Reha Erdem'in yönettiği 'Hayat Var' filminde 'Hayat' karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi.

2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği 'Mustang' filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu. Son olarak internet dizisi 'Yaşamayanlar'da yer aldı.

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