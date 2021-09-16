‘Elite Model Look’ yeniden Türkiye'de: Bu kez sadece modelleri değil, en iyi influencerları da seçecek

Uluslararası model yönetim grubu olan Elite Model Management tarafından düzenlenen Elite Model Look yarışması, yenilenen formatı ile yeniden Türkiye'de.

Sadece modelliğe yeni başlayanları değil, sosyal medyanın dijital yaratıcıları olan Instagram fenomenlerini de kapsayan yarışma, yenilenen formatı ile dijital dünyadaki yeteneklerin küresel ajans ağlarıyla sözleşmeler yapmasını amaçlıyor.

ELİTE MODEL AJANSLARIYLA ÇALIŞMA FIRSATI



Dünyaya açılacak en iyi erkek ve kadın modellerinin seçileceği yarışmada birinci olacak kadın ve erkek modeller New York, Paris, Milano, Barcelona, Londra gibi moda kentlerinde bulunan Elite Model ajanslarıyla çalışma imkanını yakalayacak. Yarışmada birinci olan influencer ise dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Aralarında Cindy Crawford, Dayana Mendoza, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger, Gisele Bündchen, Azra Akın ve Miriam Odemba gibi dünyanın en ünlü modellerini keşfeden yarışma pek çok ülkede seçmeler yapıyor.

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI NELER?

16-24 yaş arasında kadınlar ve erkeklerin katılabildiği yarışmada, kadınlar için boy sınırı 1.72 cm ve üzeri iken, erkekler için 1.82-1.90 cm.

Bu koşulları sağlayan herkes, Elite Model Look Turkey Instagram hesabı üzerinden ya da internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor.



Seçilen finalistler bir haftalık kamp dönemine giriyor.

JÜRİDE KİMLER VAR?

1 Kasım 2021 gecesi yapılacak finalle kadınlar ve erkekler kategorisinde birincilerin belirleneceği yarışmanın jüri üyeleri, yerli ve yabancı ünlülerden oluşuyor.



Jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü top model Carmen Kass gibi isimler de bulunuyor. Moda, sanat ve iş dünyasının seçkin konuklarının davetli olarak katılacağı ve final gecesinin Elite Model Look’un Youtube hesabından canlı yayınlanacağı gecede, kategorilerin birincileri Elite Model Look World’de Türkiye’yi temsil etme hakkı elde edecekler.

INFLUENCER’LAR İÇİN DÜNYAYA AÇILMA FIRSATI



Dünyanın en ünlü modellik yarışması Elite Model Look, yenilenen formatı ile aynı yarışma içerisinde Elite Model Look Influencer kategorisinde birincileri arıyor.



Moda, güzellik, stil, spor, sağlık, makyaj, saç gibi ana temayla ilintili paylaşım yapan 16-30 yaş arasındaki influencerlar arasında gerçekleşecek olan yarışma, bir modellik yarışması olmamakla birlikte, adaylar genel estetik anlayışına uygun olarak değerlendirilecek.



TAKİPÇİ SAYISI LİMİTİ BULUNMUYOR

Adayların takipçi sayısı, başvuru sırasında göz önüne alınmayacak ancak eleme dönemindeki kriterlerden biri olacak. Ön elemeyi geçen influencerların büyük finale kadar olan bir aylık süre içinde kendi yaratacakları içeriklerini yine kendi planlamaları dahilinde paylaşmaları istenecek.



Bir aylık sürecin sonunda ön jürinin belirleyeceği en başarılı 5 kadın ve 5 erkek influencera bir haftalık Elite Model Look Turkey yarışması ile ilgili paylaşım hakkı verilecek ve bu süreçte halk oylaması gerçekleşecek. Uluslararası influencerlar arasından belirlenen jüri ise son bir haftada kendi puanlamasını yapacak.



Profesyonel jüri ve halk oylamasının puanları yüzde ellilik oranlarda değerlendirilecek ve sonuç 1 Kasım 2021’deki Elite Model Look Turkey yarışmasında belli olacak.



EN İYİ INFLUENCERLER, TÜRKİYE’Yİ DÜNYA ÇAPINDA TEMSİL EDECEK



Türkiye’deki yarışmayı kazanan kadın ve erkek influencerlar, Elite Model Look dünya finalinde Türkiye’yi temsil etme hakkını kazanacaklar.