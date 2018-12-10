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Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki gece sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile Harbiye'deki bir mekanda görüntülendi. Sakuçoğlu ve Daymaz birlikteliği el ele kameralara da ilk kez yansımış oldu.

Sabah'ın haberine göre; el ele mekandan çıkan çift, basın mensuplarını karşılarında görünce panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı.

Sakuçoğlu, daha önce şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.