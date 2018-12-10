Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki gece sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile Harbiye'deki bir mekanda görüntülendi. Sakuçoğlu ve Daymaz birlikteliği el ele kameralara da ilk kez yansımış oldu.
Sabah'ın haberine göre; el ele mekandan çıkan çift, basın mensuplarını karşılarında görünce panikledi. İkili, soruları yanıtsız bıraktı.
Sakuçoğlu, daha önce şarkıcı Murat Boz'la yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz ilk kez el ele
Yaşam
Eliz Sakuçoğlu ve Ekin Mert Daymaz ilk kez Harbiye'de el ele objektiflere yansıdı.
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki gece sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile Harbiye'deki bir mekanda görüntülendi. Sakuçoğlu ve Daymaz birlikteliği el ele kameralara da ilk kez yansımış oldu.