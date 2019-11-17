Elizabeth Banks ücret eşitsizliğine dikkat çekti

Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) filminde Bosley karakterine hayat veren aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturan Elizabeth Banks, WSJ. Magazine’e konuştu. 45 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, Charlie’nin Melekleri filmiyle ilgili yapılan 'Tekrarlanıyor’ eleştirilerine yanıt verdi.

"İÇİM RAHAT"



Banks "Şimdiye kadar 37 Örümcek Adam (Spider-Man) filmi çekildi ve kimse şikayet etmedi. Bence kadınların da her 17 yılda bir, 1-2 tane aksyion filmine ihtiyacı var. Bu konuda içim rahat" dedi.



Ella Balinska, Elizabeth Banks, Kristen Stewart ve Naomi Scott Charlie'nin Melekleri galasında

Kadınların, film piyasasında erkeklerle aynı seviyede olmadıklarını ifade eden Banks, “Durum adil değil. Kadınlar küçük çaplı filmlerde iyi rollerde oluyorlar ama para kazanamıyorlar. Her şey güzel ama maddiyat da önemli” açıklamasını yaptı.

"FİLM YAPMAK ÇOCUK DOĞURMAK GİBİ"



Banks yönetmen olmakla ilgili “Film yapmak, çocuk doğurmak gibi... Gerçekten zor ve üç ay sonra sanki bebeğinize bakıyor gibi hissediyorsunuz. O süreçteki travmalarınızı unutuveriyorsunuz. Ben de şu an pozitifliği hissediyorum” dedi.

CHARLI'NİN MELEKLERİ FRAGMANI