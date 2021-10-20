Elizabeth Hurley: Bir ömür boyu yetecek kadar partiye katıldım

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının içgüdüleriyle uyum sağlamasına yardımcı olduğunu belirterek bir ömür boyu yetecek kadar partiye katıldığını ve evde ailesiyle çok daha mutlu olduğunu söyledi.

"SAVAŞ YA DA KAÇ MODUNDAYIM"

56 yaşındaki Hurley “Pandemi kapanmalarının üzerimde derin etkisi oldu. 30 yıldır savaş ya da kaç modunda olduğumu fark ettim. Haftada birkaç kez uçmak, durmadan eşya toplamak, hokkabazlık yapmak gibi monoton işler yerine içgüdülerimin ne söylediğini hatırlamak için zaman buldum” dedi.

"YENİDEN BAŞLATTI"



Aniden durmanın kendisini yeniden başlattığını belirten Hurley, artık evde oturup yazmakla ve bahçeyle uğraşabileceğini söyledi.

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