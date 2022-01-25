Elizabeth McGovern: Sean Penn ile ilişkimiz çok yorucuydu

Elizabeth McGovern, 1983 yılında başrolünü oynadığı Ay ile Yarışanlar (Racing with the Moon) isimli romantik filmde rol arkadaşı Sean Penn ile aşk yaşamaya başladı fakat bu durum kısa sürdü. Oscarlı oyuncu, yıllar sonra eski ilişkisiyle ilgili şaşırtıcı itiraflarda bulundu. Daily Mail gazetesine konuşan McGovern, “Aslında devam edebilirdik ama bitirmeye karar verdim. Farklı yollarda olduğumuzu hissettim. 20’li yaşlarımızın başlarındaydık, henüz kim olduğumuzu anlamaya çalışıyorduk” dedi.



İlişkileri için “Çok yorucuydu” ifadelerini kullanan aktris, “Sean’in çılgın hisleri beni yoruyordu. Benim için ilk kez gerçek bir ilişkiydi bu bakımdan hoştu. Başlarda eğlenceliydi. Ama tüketiyordu ve devam ettiremedim. Farklı şeyler istiyorduk” diye konuştu.



3 EVLİLİK YAPTI

Sean Penn, 1985’te Madonna ile evlendi, dört yıl sonra boşandı ve 1996’da Robin Wrigth ile nikah kıydı. Ondan da 2010’da ayrılan oyuncu, Leila George D’Onofrio ile bir yıllık evlliğin ardından geçtiğimiz sene ilişkisini noktaladı.

İKİ ÇOCUK ANNESİ OLDU



1992’de İngiltere’ye taşınan Elizabeth McGovern, yönetmen Simon Curtis ile evlendi ve iki çocuk annesi oldu.

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