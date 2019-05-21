Bu yıl 72’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde jüri üyesi olan Elle Fanning, dün festival kapsamında verilen Chopard Ödülleri yemeğinde bayıldı.
Festival direktörü Thierry Fremaux, Fanning’i oyuncu Francois Civil ile tanıştırdıktan sonra Amerikalı aktris sandalyesinin yakınında yere düştü.
Elle Fanning’e, yanında oturan kardeşi Dakota Fanning ilk yardım eden kişi olurken, güvenlik görevlileri ünlü oyuncuyu törenin yapıldığı salondan dışarı çıkardı.
Görgü tanıklarına göre tören bir süreliğine durdu.
Fanning daha sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak “Bu akşam Prada’nın 1950’ler balo kıyafetiyle bayıldım ama her şey yolunda” dedi. Fanning paylaşımında ayrıca, “elbise çok dar” etiketi de kullandı.