Ellen DeGeneres 19 yılın ardından programını bitiriyor

ABD’li ünlü sunucu ve komedyen Ellen DeGeneres, 2003 yılından beri kendi adıyla sunduğu televizyon şovunu gelecek sezonun sonunda bitiriyor.

"ARTIK MEYDAN OKUMA DEĞİL"



63 yaşındaki DeGeneres talk şov programının sonuna gelmesiyle ilgili, “Yaratıcı bir insan olduğunuzda sürekli olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyarsınız. Ne var ki bu gösteri ne kadar harika olursa olsun artık kesinlikle bir meydan okuma değil” dedi.

REYTİNGLER BİTİRDİ



Ancak Ellen DeGeneres’in şovunu noktalamasının gerçek nedeninin dibe vuran reytingler olduğu belirtildi.



Ünlü sunucunun yanında çalışanlara acımasız davrandığı ve kötü bir çalışma ortamı olduğu iddialarından sonra programın reytingi hızla düştü. Bir kaynak, “Zamanının dolduğunu bilen Ellen ekibine işinin bittiğini söyledi” dedi.



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