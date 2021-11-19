Ellen Degeneres'in konuğu Meghan Markle: Şekilden şekile girdi

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Ellen Show'a konuk oldu. Markle, programın en çok beğenilen bölümünde de rol aldı, oyunculuğunu konuşturdu.

Haberler 19.11.2021 - 16:03

Ellen Degeneres'in konuğu Meghan Markle: Şekilden şekile girdi

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Meghan Markle oyunculuğunu konuşturdu

Meghan Markle oyunculuğunu konuşturdu

Meghan Markle, yakın arkadaşı Ellen Degeneres’in programına konuk olunca İngiliz kamuoyunun dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Ellen Show’un veda sezonu için oyunculuk günlerine küçük bir geri dönüş de yapan Markle, kamera şakasında şekilden şekile girdi. Çekimlerin yapıldığı stüdyonun dışına çıkan Markle, Ellen’ın kulaklıktan verdiği talimatları birebir uyguladı.

Sokakta esneme hareketleri yapan Markle, satıcının ikram ettiği yiyecekleri yerken çantasından çıkardığı biberonla süt içti.

MEGHAN MARKLE ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

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