Ellie Goulding: Endorfin salgıladığım için sürekli salona gidiyordum

İngiliz şarkıcı Ellie Goulding, The Sun gazetesine konuştu. 33 yaşındaki müzisyen, bağımlılıkla ilgili soruya, “Hayatımın bir döneminde her gün spora gidiyordum ve bu durum gerçek bir bağımlılık gibiydi” cevabını verdi.

"HAYATTA KALMAK İÇİN SÜRDÜRÜYORDUM"

Turne zamanlarında çok yorucu geçen günlerin ardından, zihinsel ve bedensel sağlığını korumak için, sporu sürdürdüğünü ifade eden Goulding, “İç güdüsel olarak hayatta kalmak, süper fit ve sağlıklı yaşayabilmek adına bunu yapıyordum. Fakat beslenmem de çok iyi değildi. Yine de mutluluk hormonu endorfin salgıladığım için sürekli salona gidiyordum” açıklamasında bulundu.

Ellie Goulding spor fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor

"MÜZİĞİN ÖNÜNE GEÇMEYE BAŞLADI"



Şarkıcı, sporun stüdyo çalışmalarının ve müziğin önüne geçmeye başladığını anladığında, bu duruma son verdiğini söyledi.