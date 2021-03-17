Elliot (Ellen) Page: Hissettiğim kişi oldum

Rol aldığı Juno filmiyle 2007'de Oscar'a aday gösterilen ve son olarak Umbrella Academy dizisiyle seyirci karşısına çıkan Elliot Page, trans birey olduğunu açıkladıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çekti. Adını Ellen Page'den Elliot olarak değiştiren oyuncu, Time dergisinin kapağında yer aldı. 33 yaşındaki oyuncun "Şimdi tam olarak hissettiğim kişi oldum" sözleriyle duygularını dile getirdi.



Elliot Page, 2018'de evlendiği Emma Portner ile bu yıl boşandı

Page, ayrıca "Başkan Joe Biden, transseksüel askerlerin açıkça hizmet etme hakkını geri getirdi ve Hollywood'da translar ekranda hiç bu kadar anlamlı zaman geçirmemişti" ifadelerini kullandı.



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