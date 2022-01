Elon Musk oğlu X AE A-Xii'yi maymuna benzetti

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, oğlu X AE A-Xii'i maymuna benzetti. Bu benzetmenin ardından sosyal medyada pek çok 'meme' (internette popüler hale gelen gönderiler) paylaşıldı.



Independent'in haberine göre, dünyanın en zengin ismi, dört gün önce Twitter'da paylaşılan bir videoya yorum yaptı. Videoda bir yavru maymunun kendi kendine oyun oynadığı görülüyor.

This clip shared by @supriyasahuias in 2020 is a brilliant example of how play is totally shared by great apes and humans: not only gorillas and other primates play, but they do it just like us [read more: https://t.co/3pcl3so6s9] pic.twitter.com/HYsaiYBnKI