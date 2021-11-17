Elon Musk sahip olduğu son evi de sattı

Mars'ın kolonileştirilmesine odaklanmak için Mayıs 2020'de tüm emlak portföyünü elden çıkaracağını söyleyen Elon Musk, bir buçuk yıl sonra 13 Kasım'da son evine de alıcı buldu.

ŞARTA BAĞLI MADDE VAR



Ancak satış sözleşmesinde şarta bağlı bir madde yer aldığı belirtildi. Bu da ilk teklif kabul edilse de belirli koşulların yerine getirilmediği durumda Musk'ın satıştan çekilebileceği anlamına geliyor.

ALICININ MUSK İLE İLETİŞİM KURMASI GEREKİYOR



Teknoloji girişimcisi ilk olarak temmuzda evin satışı için sahibinden ilanı vermişti. İlana göre muhtemel alıcıların aracılar yerine doğrudan Musk'la iletişim kurması gerekiyordu.



The New York Post'un ismini vermediği bir kaynağa dayandırarak aktardığına göre kimse Musk'a ulaşamadığı için ev aylarca satılamamış.



Musk, 10 yatak odalı 16 bin metre karelik körfez manzaralı evi 2017'de 23,3 milyon dolara ) satın almıştı. 2020 baharında 35 milyon dolardan piyasaya çıkan ev halihazırda 31,99 milyon dolardeğerinde.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dünyanın en zengin ismi Musk bu tür maddi varlıklarının çok fazla dikkat dağıttığını ve esas olarak Mars'a gitmek ve "Dünya için sürdürülebilir enerji üzerinde çalışmak" gibi daha yüksek hedefleri olduğunu belirtmişti. Hillsborough semtindeki konut 11 Ekim'de tekrar piyasaya çıkmadan önce eylülde kısa süreliğine piyasadan çekilmişti. Musk haziranda paylaştığı tweette, "Kalan son evimi satmaya karar verdim" demiş ve mülkü "büyük bir aile" için "özel bir mekan" diye tanımlamıştı.



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