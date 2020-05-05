Elon Musk ve Grimes çiftinin bebeği oldu

SpaceX, Tesla Motors ve PayPal’ın kurucu ortaklarından girişimci mühendis Elon Musk (48) ve müzisyen sevgilisi Grimes'in (32) bebekleri dünyaya geldi. Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes’ın doğum yaptığını duyurdu.



Önce Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine, "Anne ve bebek iyiler" dedi. Musk bir de bebeğiyle fotoğrafını paylaştı.



Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. Şarkıcı Grimes ise ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.