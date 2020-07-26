Elon Musk'tan Johnny Depp'e kafes dövüşü önerisi

Elon Musk'tan kendisi tehdit etmekle suçladığı Johnny Depp'e kafes dövüşü önerisi geldi.

26.07.2020 - 17:32

Elon Musk'tan Johnny Depp'e kafes dövüşü önerisi

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Elon Musk ve Amber Heard’ün asansör görüntüleri sızdırıldı

Elon Musk ve Amber Heard’ün asansör görüntüleri sızdırıldı

Kendisini eşi Amber Heard ile boşanmadan önce ilişki yaşamakla suçlayan Johnny Depp’in iddialarını reddeden SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk'ın kafes dövüşü yapmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

Musk, "Eğer Johnny kafes dövüşü yapmak isterse haber verin" ifadelerini kullandı.

Deep açtığı davada verdiği ifadede Heard ile henüz boşanmadan önce Musk’ın Heard ve Cara Delevingne ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etmişti. İddiaları birçok kez yalanlayan Musk, “Johnny ile evliyken Amber ile kesinlikle bir ilişki yaşamadım, bu tamamen yalan” demişti.

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