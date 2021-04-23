Elton John'dan 20 dolara Oscar partisi

İngiliz müzisyen Elton John, her yıl Oscar töreni sonrası verdiği parti geleneğini bu yıl da sürdürecek. 74 yaşındaki sanatçı önceki yıllarda Los Angeles'ta lüks salonlarda sınırlı sayıda konuğa verilen partiyi bu kez dijital ortama taşıyor. Biletlerin 20 dolar olduğu partiye herkes davetli!

6.4 MİLYON DOLAR BEKLENİYOR

Şarkıcı Dua Lipa da (25) performans sergileyecek. Partiden 6.4 milyon dolar toplanması bekleniyor. John, parti gelirlerini her yıl AIDS vakfına bağışlıyor.

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