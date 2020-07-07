Elton John'un 50’nci yılına özel para

Sir unvanlı dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John'un müzik kariyerindeki 50’nci yılının hatırına özel para basıldı.

07.07.2020 - 10:42

Elton John'un 50’nci yılına özel para

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Elton John gözyaşları içinde sahneyi terk etti

Elton John gözyaşları içinde sahneyi terk etti

Elton John: Prostat ameliyatı sonrası sahneye bez bağlayarak çıktım

Elton John: Prostat ameliyatı sonrası sahneye bez bağlayarak çıktım

İngiltere için madeni para üreten The Royal Mint, Sir unvanlı efsanevi İngiliz şarkıcı Elton John’un müzik kariyerinde 50’nci yılını kutlaması nedeniyle özel para bastırdı.

İKONİK GÖZLÜK VE ŞAPKA VAR

Sanatçı Bradley Morgan Johnson tarafından tasarlanan, İngiliz bayraklı bir arka planın bulunduğu parada, Elton John’un ikonik gözlük ve şapkası yer alıyor.

1 KİLO ALTINDAN YAPILDI

28 gram gümüş paranın değerinin 13 sterlin olduğu, 1 kilo altından yapılan Elton John parasının ise 65 bin sterlinden satılacağı belirtildi.

Elton John konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu şekilde onurlandırılmak muhteşem” dedi.

ELTON JOHN'UN HAYATINI ANLATAN FİLMDEN FRAGMAN

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...