Elton John'un 50’nci yılına özel para

İngiltere için madeni para üreten The Royal Mint, Sir unvanlı efsanevi İngiliz şarkıcı Elton John’un müzik kariyerinde 50’nci yılını kutlaması nedeniyle özel para bastırdı.

İKONİK GÖZLÜK VE ŞAPKA VAR



Sanatçı Bradley Morgan Johnson tarafından tasarlanan, İngiliz bayraklı bir arka planın bulunduğu parada, Elton John’un ikonik gözlük ve şapkası yer alıyor.

1 KİLO ALTINDAN YAPILDI



28 gram gümüş paranın değerinin 13 sterlin olduğu, 1 kilo altından yapılan Elton John parasının ise 65 bin sterlinden satılacağı belirtildi.

Elton John konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu şekilde onurlandırılmak muhteşem” dedi.

ELTON JOHN'UN HAYATINI ANLATAN FİLMDEN FRAGMAN

