Elton John'un 90 milyon dolarlık özel jeti havada arızalandı

Elton John’un özel jeti, arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. 74 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz sanatçının 90 milyon dolarlık özel jeti, İngiltere'den New York’a giderken hidrolik arızası nedeniyle şiddetli rüzgara rağmen inişe geçti.



İngiltere’nin Hampshire bölgesinde Farnborough Havaalanı’ndan uçağına binen John, İrlanda üzerindeyken, pilot, hidrolik sistemlerde bir sorun olduğunu fark ederek dönüş kararı alınca, büyük korku yaşadı.



İniş izni isteyen pilot, saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle iki kez acil inişini iptal etmek ve tekrar dolaşmak zorunda kaldı. Pilot, ancak üçüncü denemede başarılı bir şekilde iniş yaptı.



Acil yardım ekipleri inişin ardından Bombardier Global Express marka jetin etrafını sardı. The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, ünlü şarkıcının olaydan dolayı 'sarsıldığını' söyledi.

TARİFELİ UÇAKLA GİTTİ



John daha sonra, Farewell Yellow Brick Road Turnesi kapsamında Madison Square Garden'daki konserine yetişebilmek için ABD’ye giden bir tarifeli uçağa bindi.